Сергей Христолюбов, региональный директор QS Quacquarelli Symonds, специально для haqqin.az 14:18

В конце июня текущего года международное аналитическое агентство в области высшего образования QS Quacquarelli Symonds(QS) опубликовало 20-й юбилейный выпуск рейтинга лучших университетов мира 2024 года – QS World University Rankings 2024, в который вошли 1499 наиболее успешных высших учебных заведений из более чем 100 стран мира. Впервые с 2016 года количество азербайджанских вузов в этом влиятельном институциональном рейтинге выросло до трех: Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) и Бакинский государственный университет расположились в диапазоне с 1001 по 1200 позиции, а Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности уверенно дебютировал во флагманском рейтинге QS, заняв позицию в диапазоне 1201-1400.

В течение последних 20 лет методология рейтинга лучших университетов мира – QS World University Rankings оставалась в значительной степени неизменной: любые изменения заключались в улучшении существующих методов или процессов, а не в изменении состава индикаторов. За последние два десятилетия требования к оценке работы вузов значительно изменились. В ходе наших ежегодных опросов студентов, представителей академических кругов и организаций работодателей мы получили немало откликов об ожиданиях от высших учебных заведений и высшего образования в целом, связанных с карьерными возможностями по завершении обучения, вкладом в достижение целей устойчивого развития и международным сотрудничеством с наукоемкими экосистемами и центрами знаний. Работа высших учебных заведений призвана отвечать запросам общества, поэтому приверженность целям устойчивого развития, подготовка востребованных и успешных выпускников и участие в международных научных исследованиях стали тремя новыми составляющими методологии рейтинга лучших университетов мира – QS World University Rankings. Добавление трех новых индикаторов привело, помимо прочего, к снижению веса индикатора «Соотношение числа преподавателей и студентов», по которому вузы большинства стран Восточной Европы и Центральной Азии показывали наиболее высокие результаты – с 20 % до 10 %.

В этих условиях Азербайджан стал единственной страной региона, чьи вузы не только сохранили ранее достигнутые позиции, но и увеличили присутствие в наиболее влиятельном рейтинге QS. Особо хотелось бы отметить повышение показателей азербайджанских вузов по индикаторам академической репутации и репутации среди работодателей, рассчитываемых на основе результатов масштабных глобальных ежегодных опросов, в которых принимают участие сотни тысяч экспертов по всему миру. На протяжении последних трех лет число участников этих опросов, отмечающих азербайджанские вузы в числе наиболее успешных, продолжает увеличиваться, что свидетельствует о росте международного признания азербайджанского высшего образования в международных академических кругах и сообществах работодателей. Кроме того, отдельного упоминания заслуживает вхождение Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности в число 300 лучших вузов мира по индикатору «Достижения выпускников», что, безусловно, является выдающимся результатом. О повышении узнаваемости азербайджанских вузов на международной арене говорит участие двух азербайджанских вузов в предметных рейтингах лучших университетов мира – QS World University Rankings by Subject, опубликованных в марте текущего года: Азербайджанский университет языков вошел в диапазон 301-340 своего профильного предметного рейтинга по «Современным языкам», Азербайджанский государственный экономический университет расположился в диапазоне 501-530 также своего профильного предметного рейтинга по «Экономике и эконометрике». Таким образом, в этом году Азербайджан впервые представлен в глобальных предметных рейтингах, отличающихся высоким уровнем конкуренции со стороны вузов-участников.