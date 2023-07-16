Азербайджанские вузы наращивают глобальные рейтинги другая позиция
В конце июня текущего года международное аналитическое агентство в области высшего образования QS Quacquarelli Symonds(QS) опубликовало 20-й юбилейный выпуск рейтинга лучших университетов мира 2024 года – QS World University Rankings 2024, в который вошли 1499 наиболее успешных высших учебных заведений из более чем 100 стран мира.
Впервые с 2016 года количество азербайджанских вузов в этом влиятельном институциональном рейтинге выросло до трех: Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) и Бакинский государственный университет расположились в диапазоне с 1001 по 1200 позиции, а Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности уверенно дебютировал во флагманском рейтинге QS, заняв позицию в диапазоне 1201-1400.
В течение последних 20 лет методология рейтинга лучших университетов мира – QS World University Rankings оставалась в значительной степени неизменной: любые изменения заключались в улучшении существующих методов или процессов, а не в изменении состава индикаторов.
За последние два десятилетия требования к оценке работы вузов значительно изменились. В ходе наших ежегодных опросов студентов, представителей академических кругов и организаций работодателей мы получили немало откликов об ожиданиях от высших учебных заведений и высшего образования в целом, связанных с карьерными возможностями по завершении обучения, вкладом в достижение целей устойчивого развития и международным сотрудничеством с наукоемкими экосистемами и центрами знаний.
Работа высших учебных заведений призвана отвечать запросам общества, поэтому приверженность целям устойчивого развития, подготовка востребованных и успешных выпускников и участие в международных научных исследованиях стали тремя новыми составляющими методологии рейтинга лучших университетов мира – QS World University Rankings.
Добавление трех новых индикаторов привело, помимо прочего, к снижению веса индикатора «Соотношение числа преподавателей и студентов», по которому вузы большинства стран Восточной Европы и Центральной Азии показывали наиболее высокие результаты – с 20 % до 10 %.
В этих условиях Азербайджан стал единственной страной региона, чьи вузы не только сохранили ранее достигнутые позиции, но и увеличили присутствие в наиболее влиятельном рейтинге QS.
Особо хотелось бы отметить повышение показателей азербайджанских вузов по индикаторам академической репутации и репутации среди работодателей, рассчитываемых на основе результатов масштабных глобальных ежегодных опросов, в которых принимают участие сотни тысяч экспертов по всему миру. На протяжении последних трех лет число участников этих опросов, отмечающих азербайджанские вузы в числе наиболее успешных, продолжает увеличиваться, что свидетельствует о росте международного признания азербайджанского высшего образования в международных академических кругах и сообществах работодателей.
Кроме того, отдельного упоминания заслуживает вхождение Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности в число 300 лучших вузов мира по индикатору «Достижения выпускников», что, безусловно, является выдающимся результатом.
О повышении узнаваемости азербайджанских вузов на международной арене говорит участие двух азербайджанских вузов в предметных рейтингах лучших университетов мира – QS World University Rankings by Subject, опубликованных в марте текущего года: Азербайджанский университет языков вошел в диапазон 301-340 своего профильного предметного рейтинга по «Современным языкам», Азербайджанский государственный экономический университет расположился в диапазоне 501-530 также своего профильного предметного рейтинга по «Экономике и эконометрике». Таким образом, в этом году Азербайджан впервые представлен в глобальных предметных рейтингах, отличающихся высоким уровнем конкуренции со стороны вузов-участников.
Важно отметить, что региональный рейтинг лучших университетов развивающихся стран Европы и Центральной Азии 2022 года – QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings 2022 насчитывает семь азербайджанских вузов, что на два больше, чем в предыдущем выпуске рейтинга. В данный рейтинг входят Университет Хазар (211-220 позиция), Азербайджанский государственный экономический университет (221-230 позиция), Бакинский государственный университет (251-300 позиция), Университет «АДА» (301-350 позиция), а также Азербайджанский университет архитектуры и строительства, Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности и Бакинский инженерный университет, которые вошли в диапазон с 401 по 450 позиции нашего регионального рейтинга.
Наконец, Западно-Каспийский университет является участником программы QS Stars, которая предполагает прохождение аудита вуза по 30 индикаторам в восьми различных категориях. По итогам прошедшего аудита вуз получил очень хороший результат – 3 звезды, оказавшись в компании таких университетов, как Европейский международный университет (Франция), Университет МИУ Сити в Майами (США) и Университет аль-Айн (Объединенные Арабские Эмираты), которые сумели добиться аналогичного результата.
Данные цифры и факты убедительно демонстрируют положительную динамику позиций азербайджанских вузов в глобальных рейтингах университетов. Основными возможностями для дальнейшего продвижения в списках лучших вузов остаются расширение присутствия во высокоцитируемых научных изданиях первого и второго квартилей, участие в коллаборациях с зарубежными университетами в области совместных научных исследований и академической мобильности, а также реализация проектов, связанных с достижением целей устойчивого развития.