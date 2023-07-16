В Кремле предупредили: Без России никакой зерновой сделки

Попытки продолжить зерновую сделку без участия России приведут к рискам, так как зерновой коридор примыкает к зоне боевых действий и даже используется самим Киевом в боевых целях. Так сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение украинской стороны к Турции продолжить вывоз зерна из Украины, несмотря на выход России из зерновой сделки.

Представитель Кремля считает, что этот вопрос «нуждается в комментарии» со стороны российских военных, так как речь идет о зоне, непосредственно приближенной к району боевых действий.

«И без соответствующих гарантий безопасности там возникают определенные риски. Поэтому, если что-то будет оформляться без России, то эти риски должны учитываться. Здесь мы не можем сказать, насколько и какие страны готовы на себя эти риски брать», - сказал Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что направил генсеку ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану официальные послания с предложением продолжить зерновую сделку или ее аналог в трехстороннем формате без участия РФ.