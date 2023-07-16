Реконструируются электросети евлахских сел фото; видео
ОАО «Азеришыг» приступило к реконструкции электросети сел Нематабад, Дуздаг, Буньядабад и Нариманабад Евлахского района, сообщили в ОАО.
В селах устанавливаются современные трансформаторы, счетчики абонентов заменяются на новые.
После завершения работ по реконструкции абоненты, проживающие в селах Нематабад, Дуздаг, Буньядабад и Нариманабад, будут обеспечены стабильной и бесперебойной электроэнергией.
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