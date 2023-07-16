Реконструируются электросети евлахских сел фото; видео

ОАО «Азеришыг» приступило к реконструкции электросети сел Нематабад, Дуздаг, Буньядабад и Нариманабад Евлахского района, сообщили в ОАО.

В селах устанавливаются современные трансформаторы, счетчики абонентов заменяются на новые.

После завершения работ по реконструкции абоненты, проживающие в селах Нематабад, Дуздаг, Буньядабад и Нариманабад, будут обеспечены стабильной и бесперебойной электроэнергией.