В Баку будут судить экс-председателя муниципалитета

Завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении председателя Шаганского сельского муниципалитета Хазарского района Баку Севиндж Атаевой и группы бывших сотрудников муниципалитета - Али Джахангирова, Руслана Мамедова, Эльчина Халыгова и Эльшана Ханларова.

Как сообщает haqqin.az, материалы по уголовному делу направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения. Дело находится в производстве судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой. Подготовительное заседание суда назначено на 31 августа.

Отметим, что Севиндж Атаевой предъявлены обвинения по статье 320 (изготовление фальшивых документов), Али Джахангирову, Руслану Мамедову, Эльчину Халыгову и Эльшану Ханларову - по статье 178.3.2 (мошенничество). В отношении каждого из них избрана мера пресечения, альтернативная заключению под стражу.

Потерпевшими по уголовному делу признаны Шаганский муниципалитет Хазарского района и некий Айдын Алиев.