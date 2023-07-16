17 июля командующий ВВС Азербайджана генерал-лейтенант Рамиз Таиров встретился с находящейся с официальным визитом в Баку делегацией во главе с заместителем командующего Силами обороны Грузии генерал-майором Зазой Чхаидзе.

На встрече была особо подчеркнута значимость развития сотрудничества между Азербайджаном и Грузией в области военной авиации и противовоздушной обороны, равно как и в других областях. Гости также были проинформированы об успешных реформах, проводимых в азербайджанской армии.

Выразив удовлетворение визитом в Азербайджан, генерал-майор З.Чхаидзе, в свою очередь, поблагодарил за оказанное внимание и гостеприимство. Была отмечена значимость подобных встреч для дальнейшего развития двусторонних отношений.

На встрече также состоялся подробный обмен мнениями по вопросам обеспечения мира и безопасности в регионе, перспективам развития совместного военного сотрудничества и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков.