В Баку состоится мероприятие Critical Infrastructure Defense Challenge 2023

26-27 октября в бакинском Конгресс-центре будет проведено мероприятие Critical Infrastructure Defense Challenge 2023 (CIDC-2023), организованное Государственной службой специальной связи и информационной безопасности и Службой государственной безопасности Азербайджана. CIDC-2023 соберет местные и иностранные компании, государственный и частный секторы, студентов и экспертов в сфере информационной безопасности.

Впервые в Азербайджане, в рамках мероприятия, будет устроена "Кибервойна" с целью повышения уровня защиты критических информационных систем от кибератак, а также управления информационными системами в кризисных ситуациях. В ходе "Кибервойны" команды-участницы должны будут обеспечить безопасность своих виртуальных информационных систем от имитируемых кибератак.

Организаторами предусмотрены презентации и панельные дискуссии по теме информационной безопасности, а также бесплатные тренинги с целью повышения квалификации участников. В течении двух дней у всех участников мероприятия будет возможность посетить тренинги, выставку, посвященную инструментам кибербезопасности, принять участие в конкурсах и виртуальных викторинах, а также получить призы от организаторов.

Мероприятие организовано с целью повышения квалификации и профессиональных навыков сотрудников государственных и частных учреждений в области информационной безопасности, а также укрепления взаимодействия и координации между государственным и частным секторами.

Получить подробную информацию и зарегистрироваться в качестве участника можно на сайте мероприятия CIDC 2023 (https://cidc.gov.az).