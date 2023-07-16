Украинский командующий: Контрнаступление «идет не так быстро, как хотелось бы»

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский рассказал BBC, как идет украинское контрнаступление.

«Мы хотели бы добиться очень быстрых результатов, — говорит генерал Сырский. — Но в реальности это практически невозможно».

По его словам, на востоке территория наводнена минами и оборонительными заграждениями. У российских войск, говорит он, много опорных пунктов: «Поэтому наше продвижение действительно идет не так быстро, как хотелось бы».

Но Сырский считает, что у Украины все же есть одно неоспоримое преимущество перед Россией: «Я считаю, что единство нашего военного руководства и доверие солдат друг к другу — это сильная сторона нашей армии».