Гиркин призвал Путина передать власть «кому-то дееспособному»

Бывший офицер российских спецслужб Игорь Стрелков (Гиркин) резко раскритиковал президента РФ Владимира Путина и призвал передать власть в России «кому-то по-настоящему дееспособному и ответственному».

Комментируя в своем Telegram-канале период нахождения российского президента у власти, Гиркин заявил, что «23 года во главе страны находилось ничтожество, сумевшее «пустить пыль в глаза» значительной части россиян.

По его словам, единственное, что в нынешней ситуации Путин мог бы сделать полезного для своей страны, добровольно уйти в отставку и передать власть человеку, который обладает дееспособностью и ответственностью. При этом Гиркин считает, что Путин не пойдет на это в нынешних обстоятельствах.