Жеребьевка футбольной Премьер-лиги: «Карабах» начнет матчем с «Зиря»

Вице-президент ПФЛ Аслан Шахгельдиев пожелал удачи всем нашим клубам в еврокубках. Он отметил, что самый сложный соперник достался «Габале» - кипрская «Омония». А также напомнил о том, что «Нефтчи» наконец обзавелся главным тренером, коим стал румын Адриан Муту.

«Наши клубы становятся более профессиональными, - говорит Аслан Шахгельдиев. - Радует, что в прошлом сезоне наконец были соблюдены спортивные принципы. «Шамахы» вылетела, «Араз-Нахчыван» поднялся. Именно благодаря соблюдению спортивного принципа концовка прошлого чемпионата получилась такой интересной. Поэтому надо стараться, чтобы так было всегда.

Есть некоторые проблемы с инфраструктурой у «Араз-Нахчывана». Хотим, чтобы все клубы соответствовали требованиям».

Шахгельдиев коснулся темы взносов на легионеров, отметив, что клубам в этом вопросе не будет сделано поблажек.

«Если клуб не может платить за легионеров, тогда пусть использует местных футболистов или иностранных игроков, выступающих за сборные своих стран.

Сезон обещает быть очень интересным. ПФЛ проведет пять турниров. У нас будет больше работы, чем раньше. Понимаю, что нас будут критиковать. С этого сезона стартует новый турнир – Второй дивизион. Как вы знаете, это полулюбительское соревнование, и мы понимаем, что будут сложности», - отметил Шахгельдиев.

Техническо-спортивный директор ПФЛ Эльгиз Аббасов ознакомил представителей клубов с тонкостями регламента Премьер-лиги. Он сообщил, что матчи 1-го тура состоятся 4,5 и 6 августа. Зимний перерыв завершится 21 января – это раньше, чем было до этого.

Итак, по итогам жеребьевки в 1-м туре встретятся: «Сабах» - «Габала», «Карабах» - «Зиря», «Туран-Товуз» - «Араз-Нахчыван», «Кяпяз» - «Нефтчи», «Сабаил» - «Сумгаит».