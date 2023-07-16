Фархад Мамедов, автор haqqin.az 15:47

Между Баку и Москвой возник новый виток дипломатической напряженности, вылившийся во взаимные упреки и обвинения после очередного раунда переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе с участием председателя Совета Европейского cоюза Шарля Мишеля. (Позиция России была подробно проанализирована haqqin.az в предыдущих публикациях - прим. ред.). Как сообщалось ранее, МИД Азербайджана оперативно отреагировал на реакцию российского внешнеполитического ведомства, открыто заявив, что позиция Москвы противоречит духу декларации о союзнических отношениях.

Затем 17 июля посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюльоглу встретился с заместителем министра иностранных дел России Андреем Руденко и в жесткой форме потребовал разъяснений. Посол особо подчеркнул, что заявление российского МИД было встречено в Баку как подход, ставящий под сомнение территориальную целостность Азербайджана. В свою очередь, Руденко отметил, что территориальная целостность Азербайджана в указанном заявлении «ни в коем случае не ставится под сомнение»: мол, его основным направлением являются вопросы обеспечения прав и безопасности армян, проживающих в Карабахском регионе, а также проблематика возобновления путей сообщения по Лачинской дороге. По его словам, сегодня основной целью России является подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, чему российская сторона готова оказать «всестороннюю поддержку», в том числе путем организации встреч на своей территории. Разумеется, заявление МИД России обсуждается не только на уровне дипломатов, но также на уровне экспертов, депутатов, аналитиков и СМИ. Одним из первых депутат Милли Меджлиса Азербайджана Гудрат Гасангулиев раскритиковал заявление и посчитал его еще одним доказательством того, что Россия не заинтересована в скорейшем достижении мира в регионе.

Депутат призвал потребовать от Москвы воздержаться от провокационного поведения, которое превращает подписанные между странами документы в бесполезные бумажки и «создает Российской Федерации в глазах ее партнеров и соседей репутацию ненадежной и кровожадной страны». «Мы должны официально заявить, что не может быть и речи о продлении мандата российских миротворцев на пребывание в Азербайджане», — заключил Гасангулиев. Это выступление депутата Милли Меджлиса вызвало возмущение в российских дипломатических и политических кругах, а председатель Комитета по международным делам Совета Федерации, бывший замминистра иностранных дел Григорий Карасин обвинил Гасангулиева в «безответственности, подрыве союзнических отношений между двумя странами». Важно отметить, что Гудрат Гасангулиев не может считаться политиком с ярко выраженной антироссийской позицией: ранее в своих выступлениях он неоднократно выступал за установление тесных союзнических отношений между Азербайджаном и Россией. И даже в одно время призывал правительство к вступлению в ОДКБ, вплоть до размещения российских баз на территории Азербайджана взамен уступок в карабахском вопросе. Более того, во время мятежа Пригожина Гасангулиев одним из первых призвал официальный Баку осудить наступление «Вагнер» на Москву. Теперь же Гасангулиев как независимый политик совершенно справедливо осудил заявление МИД России. И выразил сожаление, что Россия приобрела среди соседей имидж «ненадежной и кровожадной страны». Зачем же разбивать зеркала, ведь подобный «кровожадный образ» создан не Азербайджаном или депутатом Гудратом Гасангулиевым, а самой Москвой, не так ли?! Ведь не Гасангулиев, а российская армия угрожала захватом Тбилиси, аннексировала Крым, устроила «кровавую баню» на Донбассе, подвергла разрушительным ракетным обстрелам мирные города и области Украины, не так ли? Ведь именно российская военная авиация во имя сиюминутных политических интересов и удержания во власти криминального клана Асадов превратила сирийские города в руины, не так ли?

Но бывшего высокопоставленного российского дипломата, а ныне председателя Комитета по международным делам Совета Федерации возмутила не политика собственного правительства и разрушительные последствия военных экспансий российской армии, а «недружественная позиция» Гасангулиева. «Гудрат Гасангулиев утверждает, будто «Россия не хочет мира на Южном Кавказе и заинтересована в продолжении кровавого конфликта между азербайджанским и армянским народами». Парламентарий даже позволил себе назвать нашу страну «ненадежной и кровожадной» и потребовал вывода из Нагорного Карабаха российского миротворческого контингента. Надеюсь, что такие антироссийские выпады не отражают официальную позицию Баку. Было бы важным оценить их и в азербайджанском парламенте», — заявил Карасин. Позже Карасин счел необходимым напомнить Гасангулиеву, что на «всех этапах» карабахского конфликта именно благодаря усилиям России удалось остановить боевые действия, сесть стороны за стол переговоров и достичь компромиссов. «Осенью 2020 года при личном посредничестве президента Владимира Путина было прекращено кровопролитие в регионе. При участии Москвы выработаны трехсторонние договоренности на высшем уровне, которые составляют основу армяно-азербайджанской нормализации. Размещенные по решению лидеров России, Азербайджана и Армении российские миротворцы принесли мир в Карабах, помогают решать первоочередные гуманитарные и социально-экономические задачи.

Приведу лишь один факт: с ноября 2020 года контингентом разминировано свыше 2,5 тыс. гектаров территории, в том числе почти 700 километров дорог. Наши миротворцы дали шанс армянским карабахцам и азербайджанцам разговаривать по мирной повестке. Требования о выводе российского контингента расцениваем как абсолютно безответственные», – заявил Карасин. Далее бывший высокопоставленный российский дипломат отмечает, что заявление Гасангулиева «полностью расходится с духом и содержанием Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 22 февраля 2022 года и не соответствует высокому уровню отношений Баку и Москвы, в том числе по парламентской линии». «Мы в Совете Федерации готовы к продолжению конструктивного диалога с азербайджанскими коллегами, которых, как мы знаем, абсолютное большинство», — заявил Карасин. Прежде всего, коснемся требования Карасина рассмотреть заявление Гасангулиева на уровне азербайджанского парламента. Что же такого крамольного сказал азербайджанский депутат, что привело Карасина в такое исступление, что он потребовал обструкции для Гасангулиева? Ведь азербайджанский депутат не поставил под сомнение территориальную целостность России, а всего лишь осудил лукавый, если не сказать сатанинский подход российских дипломатов, поставивших под сомнение территориальную целостность Азербайджана? И еще. Спрашивается, для чего же после подписания всеобъемлющего мирного договора между Азербайджаном и Арменией, к чему вроде бы стремится Россия, продлевать мандат российского контингента в Карабахе, который заканчивается в 2025 году? Ведь, судя по логике заявлений российского МИД, подписание мирного договора не за Зангезурскими горами.