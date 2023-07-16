Кто заливает бетон в реку Курмук?
Реку Курмук, протекающую через Гахский район Азербайджана, загрязняют строительными отходами. Соответствующие изображения распространены в соцсетях. На кадрах, снятых жителем Гаха, видно, как водитель большегрузного автобетоносмесителя заливает бетон в реку. Местные жители говорят, что подобные случаи происходят нередко.
«Дно реки залито бетоном. Ее загрязняют уже несколько лет», — рассказывают они.
В Исполнительной власти Гахского района заявили, что для принятия мер по данному вопросу направили обращение в районное Управление экологии и природных ресурсов.
В Минэкологии в ответ на запрос haqqin.az сообщили, что сотрудники Госслужбы экологической безопасности провели расследование по указанному факту. Представитель Госслужбы Халик Мирзоев сообщил, что в ходе расследования было установлено — бетон в реку заливал водитель автомобиля «Мерседес» с госномером 36-АС-335. Грузовик находится на балансе бетонного завода, принадлежащего ООО SPARK.
Отмечается, что на водителя автомобиля Физули Мехтиева был составлен протокол и приняты меры правового характера. Менеджеру ООО Шахину Аллахвердиеву вынесли строгое предупреждение, а ответственному за район председателю Гумского муниципалитета Сархану Гурбанову поручили регулярно следить за чистотой территории.
Главный инспектор Шекинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Махир Масимов сообщил, что в селе Заям Гахского района зафиксирован факт складирования и сжигания промышленных и бытовых отходов с нанесением ущерба окружающей среде. Главу муниципалитета села наказали в административном порядке. В ходе проводимых мероприятий были также выявлены лица, выбрасывавшие бытовые отходы за пределы урн: на них составили протокол.