Кто заливает бетон в реку Курмук?

Реку Курмук, протекающую через Гахский район Азербайджана, загрязняют строительными отходами. Соответствующие изображения распространены в соцсетях. На кадрах, снятых жителем Гаха, видно, как водитель большегрузного автобетоносмесителя заливает бетон в реку. Местные жители говорят, что подобные случаи происходят нередко.

«Дно реки залито бетоном. Ее загрязняют уже несколько лет», — рассказывают они.

В Исполнительной власти Гахского района заявили, что для принятия мер по данному вопросу направили обращение в районное Управление экологии и природных ресурсов.

В Минэкологии в ответ на запрос haqqin.az сообщили, что сотрудники Госслужбы экологической безопасности провели расследование по указанному факту. Представитель Госслужбы Халик Мирзоев сообщил, что в ходе расследования было установлено — бетон в реку заливал водитель автомобиля «Мерседес» с госномером 36-АС-335. Грузовик находится на балансе бетонного завода, принадлежащего ООО SPARK.