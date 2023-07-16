В Азербайджане 31 партия самораспустилась

В Азербайджане 31 партия объявила о роспуске по собственной инициативе.

Согласно сообщению Министерства юстиции, подготовлен и принят новый законопроект, регулирующий деятельность политических партий. Согласно новому закону, у партии должно быть не менее 5 000 членов, они должны представить реестр своих членов в Министерство юстиции.

За время, прошедшее с даты вступления закона в силу, 31 партия объявила о роспуске по собственной инициативе.