Анкара и Эр-Рияд пытаются вернуть вывезенных в Россию украинских детей

Два источника подтвердили газете, что в них также участвует Роман Абрамович, который в начале войны пытался наладить мирные переговоры между Россией и Украиной, а затем участвовал в подготовке обмена военнопленными. Контакты осуществляются уже несколько месяцев.

Саудовская Аравия и Турция выступают в качестве посредников, стараясь вернуть на родину украинских детей, оказавшихся в России после начала войны. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на четырех человек, знакомых с ходом переговоров.

Прямого общения с российской стороной по этому вопросу не ведется, сказала Дарья Герасимчук, уполномоченная по правам ребенка в Украине: «Более того, мы убеждены, что в этом направлении не может быть переговоров, потому что это не вопрос обмена военнопленными, это гражданские, это дети».

Ситуация осложняется тем, что нет точного списка детей, оказавшихся на территории России. В Киеве говорят о депортации почти 20 000 (местоположение более половины удалось установить), обвиняя Москву в геноциде и сознательных действиях по уничтожению у детей украинской идентичности.

Дети попадали в Россию при разных обстоятельствах, говорят люди, близкие к переговорам. Многие остались без попечения, поскольку их родители были убиты, например, при осаде Мариуполя, другие оказались разлучены с ними из-за боевых действий или в российских фильтрационных лагерях. The Guardian приводила случаи, когда детей вывозили в корыстных целях либо в России приемные семьи брали их ради получения дотаций от федеральных и региональных властей.

Представители Саудовской Аравии поднимали детский вопрос в июне на встрече представителей ряда стран «Большой двадцатки» в Копенгагене в рамках более широкой дискуссии о необходимости участия третьих сторон в попытках найти точки соприкосновения между Россией и Украиной, рассказал FT дипломат, знающий о той встрече. По его словам, западные страны дали Эр-Рияду добро на переговоры по детям, а также ряду других вопросов, включая зерновую сделку, безопасность захваченной российскими войсками Запорожской АЭС и ядерную эскалацию.