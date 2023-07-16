Эр-Рияд покупает Bayraktar: заключен оборонный контракт с Турцией
Министр обороны Саудовской Аравии Халед бен Салман удовлетворен подписанием плана реализаций, укрепляющего оборонное сотрудничество между Турцией и Саудовской Аравией.
«Я рад подписать с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером план реализации, укрепляющий оборонное и военное сотрудничество между двумя дружественными странами», - написал министр в Twitter.
Он также сообщил о подписании между Минобороны Саудовской Аравии и турецкой компанией «Байкар» двух контрактов на приобретение турецких беспилотников, а также повышение боеготовности вооруженных сил и укрепление оборонных и производственных мощностей Королевства.