Американцы рекомендуют ВСУ экономить артиллерию

США при атаках украинских войск через минные поля рекомендуют экономить артиллерию. Об этом пишет The Washington Post.

Американцы говорят, что они ожидают, что Украина в конечном итоге прорвется через минные поля и приблизится к основным линиям обороны России. Но украинские силы «должны быть осторожными и расчетливыми, используя артиллерию, когда они все еще разбираются в минных полях. Потому что вам понадобится эта артиллерия в будущем», заявил изданию высокопоставленный чиновник.

При этом на Западе признают, что у России «в целом больше ресурсов и больше людей», заявил изданию представитель НАТО. Поэтому, по его мнению, нужно поставками оружия поддерживать мотивацию и боевой дух ВСУ. Но, как уже сообщали западные СМИ, страны альянса сейчас сталкиваются с острой нехваткой боеприпасов для Украины.