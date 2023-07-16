Россия подала иск против Украины. Суд вынес свое решение

После тщательного исследования ЕСПЧ представленных РФ материалов и доказательств, а также учитывая поведение России и отсутствие какого-либо сотрудничества с марта 2022 года, суд отказал в удовлетворении иска в полном объеме и изъял его из реестра дел, отмечается в сообщении украинского Минюста.

Европейский суд по правам человека отказал в удовлетворении исковых требований в полном объеме по делу «Россия против Украины» (№ 36958/21), сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

В жалобе Россия вменяла Украине административные практики «убийств, похищений, принудительного переселения, вмешательства в избирательное право, ограничения на использование русского языка и нападения на российские посольства и консульства», РФ также пыталась приписать Украине ответственность за катастрофу авиалайнера MH17, потому что Украина «не закрыла воздушное пространство».

Кроме этого, Россия жаловалась на блокировку Северо-Крымского канала и просила ЕСПЧ применить временные меры, среди них - обязать Украину возобновить подачу воды в Крым и прекратить «притеснения» в использовании русского языка. Однако суд сразу отказал в этом, четко указав, что Россия не предоставила доказательств «серьезного риска невосполнимого ущерба основополагающим правам человека по Европейской конвенции».

Замминистра юстиции Украины Ирина Мудрая отметила, что исключение РФ из состава Совета Европы в марте 2022 года не помешало ЕСПЧ принять решение продолжить рассматривать дела в отношении России, которые были в его производстве: «ЕСПЧ дал четкий сигнал, что осуществлять правосудие он продолжит».