Очередная престижная награда у Госфонда социальной защиты

На этот раз фонд стал победителем международного конкурса «Лучший пенсионный фонд» престижной международной организации World Finance (Великобритания).

Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения добился очередного международного успеха.

В сообщении фонда отмечается, что награду ГФСЗ удалось получить благодаря реформам в сфере менеджмента, внедрению передовых технологий и гибкого механизма управления финансовыми рисками.

Подчеркивается, что последовательные реформы, проведенные в фонде за последние годы, высоко оценивались на международном уровне. Как показатель этого - фонд завоевал 12 международных наград в прошлом и этом году.

Всего учреждения Министерства труда и социальной защиты населения награждены 36 международными наградами и сертификатами.