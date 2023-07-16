Халг Банк объявил итоги второго квартала 2023 года

По итогам второго квартала 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года активы Халг Банка увеличились на 13,4%, достигнув 2 871,3 млн ман., кредитный портфель вырос на 22,9%, составив 1 810,7 млн ман., объем депозитов без учета банков и других финансовых институтов составил 2 054,1 млн ман., что на 20,4% выше показателей II квартала 2022 года.

Банк завершил 2-й квартал 2023 года с чистой прибылью 37,9 млн ман. Непроцентные доходы банка увеличились на 40,9%, процентные доходы выросли на 43,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На конец отчетного периода совокупный капитал банка составил 485,7 млн ман.

Таким образом, по основным показателям – объему активов, кредитного портфеля и депозитов – без учета банков и других финансовых институтов Халг Банк сохранил свою позицию в тройке крупнейших частных банков Азербайджана.

Подробную информацию об услугах и продуктах Халг Банка, а также кампаниях и новинках можно получить в филиалах банка, на официальных страницах в Facebook и Instagram, на корпоративном сайте www.xalqbank.az и по номеру 138 информационного центра.