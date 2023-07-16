Суд оставил экс-депутата под арестом

Наримановский районный суд сегодня оставил без удовлетворения ходатайство защиты об изменении меры пресечения в отношении экс-депутата Милли Меджлиса Назима Бейдемирли. Об этом сообщил адвокат Джаваншир Сеидов.

По его словам, защита подаст апелляционную жалобу на решение суда.

Бейдемирли был задержан Главным управлением по борьбе с организованной преступностью на основе жалобы гражданина, который обратился в полицию с заявлением о том, что экс-депутат вымогал у него 50 тысяч манатов, в противном случае угрожая распространить порочащие гражданина кадры.