Китаец забил ломом соотечественника в Баку

18 июля в прокуратуру Низаминского района города Баку поступила информация о смерти в больнице от полученных травм гражданина Китайской Народной Республики Пан Юань Лианга, 1975 года рождения.

В ходе расследования были выявлены основания для подозрения в том, что 14 июля гражданин КНР Юань Тяньганг, 1983 года рождения, во время ссоры между ними в общежитии, расположенном на территории поселка Кешля Низаминского района, нанес потерпевшему телесные повреждения железным ломом, от которых тот впоследствии скончался.

По данному факту в прокуратуре Низаминского района возбуждено уголовное дело по статье 126.3 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Юань Тяньганг привлечен к ответственности в качестве обвиняемого, суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста.