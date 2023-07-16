Европа хочет ареста Лукашенко

Комитет Европарламента по иностранным делам принял доклад, в котором призвал Международный уголовный суд (МУС) в Гааге рассмотреть возможность выдачи ордера на арест президента Беларуси Александра Лукашенко.

Согласно тексту документа, Беларусь несет ответственность за ущерб, нанесенный Украине, и преступления, совершенные на ее территории. Евродепутаты также указали на роль белорусского режима в незаконной депортации украинских детей.