«Мы одержали победу в первой игре. Было тяжело. Наша команда пока не в оптимальной форме. Не могу сказать, что сегодня мы демонстрируем необходимую динамику на поле. Очень серьезно подходим к матчу. Есть элементы, над которыми мы работаем. Хотим добиться хорошего результата.

Перешедшие к нам Жуниньо и Патрик Андраде пока не готовы. Они не в лучшей форме. Но на тренировках много работают. Не знаю, возможно, Жуниньо завтра сыграет.

В завтрашней игре не стоит ждать больших изменений в составе. Я очень доволен своими футболистами. Они стараются выполнять все установки. У нас очень хороший коллектив. Может, будут еще два-три новых игрока. Но если и не усилимся, то у нас в любом случае хорошая команда.

От нас ушли два наших лучших бомбардира – Рамиль Шейдаев и Муса Гурбанлы? Постараемся, чтобы у нас появились новые бомбардиры.

Завтра мы играем на Бакинском Олимпийском стадионе. Это Баку, тут каждый уголок для нас родной. Да, мы чаще играли в еврокубках на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Возможно, он более комфортный для нас и для фанатов. Но и Олимпийский стадион очень нравится футболистам. Не думаю, что болельщики оставят нас из-за расположения стадиона. Они всегда были с нами и думаю, что придут и завтра. Мы ждем фанатов и хотим показать зрелищный футбол для них.

«Карабах» ни разу не выигрывал на Олимпийском стадионе? Не слежу за статистикой. Надеюсь, что победа будет. Не хочу уделять этому моменту особое внимание».