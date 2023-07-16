AzerGold провел массовый тестовый экзамен: ищет сотрудников

18:18

Закрытое акционерное общество (ЗАО) AzerGold, являясь одной из самых востребованных компаний на рынке труда нашей страны, не только вносит свой вклад в государственную политику по повышению занятости в регионах, но и предпринимает последовательные шаги по дальнейшему повышению объективности и прозрачности процесса приема на работу. В настоящее время в целях совершенствования процесса приема на работу на местах, адаптации его к соответствующему местному и международному опыту, а также повышения и полного обеспечения прозрачности процесса на начальном этапе все текущие вакансии размещаются на официальном сайте, а заявки принимаются только в электронном виде. Также на начальном этапе предоставляется техническая поддержка для подачи электронных обращений со стороны местного населения региона, в котором Общество проводит свою деятельность.

Кроме того, им разъясняются требования к вакансиям, ценности компании, проводится инструктаж по процедурным правилам. Кандидаты, войдя на официальном сайте ЗАО «www.azergold.az» в раздел «Карьера», а затем – в подраздел «Вакансии», после ознакомления с текущим списком и требованиями к вакансиям регистрируются и заполняют заявку, отправляя ее в электронном виде. Таким образом, заявки автоматически попадают в электронную базу данных кандидатов, которые будут оцениваться по соответствующим вакансиям. На следующем этапе кандидаты, соответствующие требованиям вакантной должности, отбираются и приглашаются на тестовый экзамен. Кандидаты, успешно прошедшие тестирование, предстают перед централизованной комиссией по панельному собеседованию, и на основании ее заключения граждане, соответствующие основным ценностям общества, проходят в следующий этап приема на работу. Среди кандидатов, соответствующих требованиям вакансии, предпочтение отдается членам семей шехидов, а также участникам войны.

В соответствии с новым подходом, применяемым в процессе приема на работу, впервые был проведен массовый тестовый экзамен на Човдарском интегрированном участке по переработке ЗАО AzerGold, расположенном в Дашкесанском районе. В ходе экзамена были проверены знания и навыки 146 кандидатов, проживающих в этом регионе. Кандидаты, успешно прошедшие тестирование, на заключительном этапе получат право на участие в собеседовании, организованном приемной комиссией Общества. Окончательный отбор кандидатов на активные вакансии будет осуществляться на основании заключения членов комиссии.