США поставят Украине вооружения на 1,3 млрд

США объявят о новом обещании закупить военную помощь Киеву в его конфликте с Россией на сумму 1,3 миллиарда долларов в ближайшие дни, сообщает Reuters.

По словам одного из американских чиновников, ранее не сообщавшийся пакет вооружений включает средства противовоздушной обороны, системы борьбы с беспилотниками, беспилотники-камикадзе и боеприпасы.

Соединенные Штаты используют средства в рамках своей программы «Инициатива содействия безопасности Украины» (USAI), которая позволяет администрации президента Джо Байдена закупать оружие у частных производителей, а не брать с американских оружейных складов.