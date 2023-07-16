Украина рассчитывает на поддержку Азербайджана
Посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев встретился с заместителем министра иностранных дел Украины Аминой Джапаровой, сообщила сама Джапарова в своем твиттере.
«Осталась довольна встречей с послом Азербайджана в Украине Сеймуром Мардалиевым. Обсудили подготовку к саммиту Крымской платформы и Формулу мира.
Рассчитываем на поддержку Азербайджана в наших инициативах, направленных на восстановление справедливого и устойчивого мира», - говорится в публикации.