Украина рассчитывает на поддержку Азербайджана

Посол Азербайджана в Украине Сеймур Мардалиев встретился с заместителем министра иностранных дел Украины Аминой Джапаровой, сообщила сама Джапарова в своем твиттере.

«Осталась довольна встречей с послом Азербайджана в Украине Сеймуром Мардалиевым. Обсудили подготовку к саммиту Крымской платформы и Формулу мира.

Рассчитываем на поддержку Азербайджана в наших инициативах, направленных на восстановление справедливого и устойчивого мира», - говорится в публикации.