Трампа могут арестовать на этой неделе

Бывший президент США Дональд Трамп заявил на своей странице на платформе Truth Social, что получил письмо от властей Соединенных Штатов с предупреждением о его аресте в следующие четверо суток.

По словам Трампа, он еще в воскресенье вечером получил повестку от «прокурора Министерства юстиции при Джо Байдене», согласно которой он «через четверо суток станет мишенью расследования жюри коллегии присяжных США». В повестке было также предупреждение о возможном аресте, добавил Трамп.