Футбольный клуб «Нефтчи» объявил о переходе бразильского центрального защитника Юри Матиаса. С ним подписан 2-летний контракт. 28-летний футболист будет играть под 44-м номером.

Юри Матиас поиграл за такие команды, как бразильская «Америка», португальская «Академика», тебризский «Трактор», румынские «Газ Метан Медиаш» и «ЧФР Клуж». В составе последних он в сезоне 2021/22 стал чемпионом Румынии.

Это третий трансфер «Нефтчи» этим летом. Ранее в команду перешли голкипер Эмиль Балаев и хорватский полузащитник сборной Азербайджана Филип Озобич.

Возвращаясь к Матиасу, стоит сказать, что его в «Нефтчи» пригласил новый главный тренер команды Адриан Муту. Бразилец знаком румынскому специалисту по чемпионату Румынии.

«Фактор Адриана Муту сыграл для меня важную роль, когда я принимал решение о переходе в «Нефтчи», - говорит Матиас. – Также получил хорошие отзывы о городе Баку. Знаю, что «Нефтчи» - большой клуб, который борется за титулы.

Команда меня встретила хорошо. Тут говорят по-португальски и по-английски. У меня очень хорошие впечатления.

Хочу усилить оборону «Нефтчи», придать ей стабильность. Я люблю играть в защите, люблю управлять линией обороны.

В прошлом сезоне я играл на групповой стадии Лиги конференций. Провел матч против итальянского «Лацио». Думаю, мой опыт будет полезен команде.

Сделаем все, чтобы быть готовыми к первой официальной игре».