Как сообщают турецкие СМИ, группа, в которую входило некое лицо, представлявшееся высокопоставленным государственным деятелем «республики», обманула сотни людей, обещая устроить их на работу в госструктуры фантомной «республики», существующей исключительно в воображении аферистов.

В Турции разгорелся громкий скандал вокруг объявленной в стране в прошлом году «Турецкой республики Геокчай-Зангезур», открывшей в Анкаре свое «представительство».

После того, как потерпевшие обратились с заявлением в прокуратуру Анкары, была проведена спецоперация по разоблачению мошенников, в ходе которой двадцать человек были задержаны, а восемь - заключены под стражу.

Один из арестованных (турецкие СМИ называют его инициалы - Ф.Ш), гражданин Турции, представлялся своим жертвам высокопоставленным должностным лицом «Турецкой республики Геокчай-Зангезур».

Многочисленные жертвы мошенников рассказали, что, якобы для трудоустройства, у них собирали отпечатки пальцев, биометрические фотографии и документы. За оказанные «услуги» претендентам на «вакантные должности» приходилось платить десятки тысяч лир. Для пущей убедительности мошенники даже создали вебсайт.

Отметим, что «Турецкая республика Геокчай-Зангезур» была «создана» в прошлом году провокатором по имени Ризван Талыбов, «крутившимся» в свое время вокруг экс-министра здравоохранения Азербайджана Али Инсанова.

По некоторым данным, Ризван Талыбов имеет связи с проиранскими силами в Турции и его истинная цель — не допустить открытия Зангезурского коридора.

Интересно, что вскоре после провозглашения «Турецкая республика Геокчай-Зангезур» открыла в центре Анкары представительство и стала назначать людей на различные «ответственные должности».

Например, по сообщению, опубликованному в популярной турецкой газете Hürriyet, «министром промышленности и торговли» был назначен известный бизнесмен и председатель правления холдинга Seyhanlar Group Адиль Сейхан.