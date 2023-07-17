Армения хочет продолжить переговоры с Турцией

После паузы пришло время продолжить переговоры с Турцией, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

«Думаю, она была вызвана предвыборной кампанией в Турции, сейчас пришло время предпринять конкретные шаги, чтобы показать, что мы находимся на пути к окончательной и полной нормализации», - заявил Мирзоян на брифинге с австрийским коллегой Александром Шалленбергом в Вене.

В числе таких шагов Мирзоян видит установление дипотношений и открытие границы, в первую очередь для граждан третьих стран и граждан Армении и Турции с диппаспортами.