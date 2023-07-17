С 12 по 14 июля в рамках сотрудничества Коллегии адвокатов Азербайджана и «Программы развития коммерческого права» Коммерческого департамента США (CLDP) было проведено трехдневное практическое обучение по международному арбитражному праву для членов Коллегии адвокатов и членов Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham).

Выступая на мероприятии, председатель Коллегии Анар Багиров отметил важность арбитража для коммерческой сферы страны, проинформировал участников мероприятия о работе, проделанной Коллегией за последнее время, а также отметил важность проведенного тренинга.

Сотрудник посольства США Эндрю Берд, исполняющий обязанности замглавы миссии, отметил важность альтернативных методов разрешения споров в частном секторе и заявил, что важную роль в этой сфере играет арбитраж.

Главный советник CLDP Стив Гарднер подчеркнул положительное влияние арбитража на бизнес-среду и заявил, что арбитраж экономит время сторон.

На тренинге, прошедшем 12-14 июля, участникам была представлена теоретическая и практическая информация об альтернативных решениях споров в бизнес-среде, всех стадиях арбитражного процесса, признания и исполнения арбитражных решений. В трехдневном мероприятии приняли участие более 45 юристов.