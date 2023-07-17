Экспорт автомобилей из Армении в Россию вырос в сотни раз

Экспорт автомобилей из Армении в Россию вырос более чем в 200 раз за 2022 год. В январе 2022 года его объем составлял $800 000, а к январю 2023-го взлетел до $180 млн, пишет Financial Times. У Армении нет собственного автомобильного производства, продавцы закупают на западном рынке подержанные машины, которые оказались недоступны в России из-за санкций.

По словам продавцов и покупателей, большинство автомобилей, которые идут в Россию через Армению, прибывают из США через порт Поти в Грузии.

Автомобили приобретаются в США на аукционах подержанных страховок, где машины считаются списанными страховщиками. Затем в Грузии или Армении их ремонтируют: прошедшие ремонт подержанные автомобили могут продаваться в России намного дороже себестоимости, отмечает издание.

После ремонта автомобили проходят таможенное оформление в Армении, в которой действует беспошлинная торговля с Россией. Через Гюмри автомобили направляются в Россию, вновь пересекая границу с Грузией. Такая схема США - Грузия - Армения - Грузия - Россия — не единственная, есть много других, рассказал один из продавцов.

В январе 2022 года, до начала «военной спецоперации» России в Украине, Армения импортировала из США автомобилей на сумму $2,8 млн. Спустя год эта сумма возросла до $29,5 млн и продолжает расти, отмечает FT. В апреле 2023 года в Армению было ввезено американских автомобилей на сумму $34 млн.

США запретили экспорт новых и подержанных автомобилей в Россию весной 2022 года. Евросоюз в рамках четвертого пакета санкций против России запретил поставку в страну автомобилей дороже €50 000. В 11-м пакете санкций ЕС расширил запрет на экспорт в Россию автомобилей класса люкс, а также на все электромобили, включая подержанные.