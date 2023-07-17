Ровшан Рзаев принял граждан и ответил на их вопросы

Председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев в очередной раз принял граждан.

Во время встречи глава Госкомитета отметил, что под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева проводятся широкомасштабные работы по улучшению условий жизни бывших вынужденных переселенцев, их трудоустройству. Также он отметил, что первый вице-президент Мехрибан Алиева уделяет особое внимание и заботу пострадавшим от войны, в том числе бывшим вынужденным переселенцам.

Сами граждане, пришедшие на прием, были настроены оптимистично и выразили уверенность, что в скором времени вернутся в родные места. Их обращения в основном касались улучшения жилищно-бытовых условий, коммунальных вопросов, единовременного денежного пособия, трудоустройства, возвращения на освобожденные от оккупации территории.

Гражданам сообщили, что их обращения и затронутые вопросы будут рассмотрены и решены в соответствии с законом.