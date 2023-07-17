ЮАР не хочет воевать с Россией

Арест президента Владимира Путина был бы равносилен объявлению войны России, и Москва «ясно дала это понять». Об этом сегодня заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, пишет Bloomberg.

По его словам, ЮАР «не имеет возможности объявлять или вести войну с Россией и не желает этого делать». Рамафоса также отметил, что Международный уголовный суд (МУС) выразил обеспокоенность в связи с ядерной угрозой со стороны России после выдачи ордера на арест.

Ранее Москва отклонила предложение президента ЮАР Сирила Рамафосы о том, чтобы на саммите БРИКС в августе российскую делегацию возглавил глава МИД России Сергей Лавров вместо президента Владимира Путина.

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой 17 марта незаконную депортацию детей из Украины в Россию.