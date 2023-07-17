Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 21:00

Нашумевшее заявление МИД России от 15 июля, вызвавшее резко отрицательную реакцию официального Баку, похоже, воодушевило карабахских сепаратистов, оказавшихся буквально загнанными в угол. Накануне главарь сепаратистов Араик Арутюнян присоединился к общественной акции, начавшейся в Ханкенди несколько дней назад с требованиями открыть Лачинскую дорогу: «президент» покинул служебный кабинет, под объективы телекамер переселился в палатку протеста и по дороге призвал международное сообщество «выполнить свои обязательства и сосредоточиться на происходящем в Карабахе».

Уже из палатки Арутюнян заявил, что, если «при международном вмешательстве ситуация в Нагорном Карабахе не вернется в течение недели в более или менее стабильное русло», сепаратисты прибегнут к «более жестким действиям». В чем именно они будут выражаться, Арутюнян не уточнил. С похожим заявлением выступил и другой карабахский сепаратист, Владимир Григорян, называющий себя «советником» Арутюняна. На акции протеста, организованной перед посольством Франции в Ереване, он также дал международному сообществу неделю на раздумье, туманно намекая в противном случае на некие «жесткие шаги». «Если Лачинскую дорогу не деблокируют, с нашей стороны будут приняты крайние меры, о которых мы пока не хотим говорить публично», — пригрозил Владимир Григорян.

Отметим, что вчерашнее обращение Араика Арутюняна было оперативно растиражировано российской прессой, в том числе официальными СМИ. Более того, информационное агентство ТАСС обозначило статус Арутюняна, как «президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики». Любопытно, что всего несколько дней назад официальный представитель МИД России Мария Захарова публично отметила некорректность данной формулировки. Такое впечатление, что МИД РФ и ТАСС обиделись друг на друга и перестали общаться. В целом же, нетрудно предположить, что армянские сепаратисты в Карабахе используют все ресурсы, чтобы попытаться оказать максимальное воздействие на международное общественное мнение. На данный момент нет исчерпывающей информации о том, что именно предпримут сепаратисты в случае, если их привычная мантра о «полной блокаде и мучительных страданиях» армянского населения Карабаха не помогут открыть Лачинскую дорогу. В этой связи следует учитывать, что в настоящее время в Карабахе находятся 10-12 тысяч армянских боевиков, пользующихся защитой российского миротворческого контингента.