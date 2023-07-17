Араик Арутюнян, которого в России назвали «президентом», угрожает из палатки главное на этот час
Нашумевшее заявление МИД России от 15 июля, вызвавшее резко отрицательную реакцию официального Баку, похоже, воодушевило карабахских сепаратистов, оказавшихся буквально загнанными в угол.
Накануне главарь сепаратистов Араик Арутюнян присоединился к общественной акции, начавшейся в Ханкенди несколько дней назад с требованиями открыть Лачинскую дорогу: «президент» покинул служебный кабинет, под объективы телекамер переселился в палатку протеста и по дороге призвал международное сообщество «выполнить свои обязательства и сосредоточиться на происходящем в Карабахе».
Уже из палатки Арутюнян заявил, что, если «при международном вмешательстве ситуация в Нагорном Карабахе не вернется в течение недели в более или менее стабильное русло», сепаратисты прибегнут к «более жестким действиям».
В чем именно они будут выражаться, Арутюнян не уточнил.
С похожим заявлением выступил и другой карабахский сепаратист, Владимир Григорян, называющий себя «советником» Арутюняна. На акции протеста, организованной перед посольством Франции в Ереване, он также дал международному сообществу неделю на раздумье, туманно намекая в противном случае на некие «жесткие шаги».
«Если Лачинскую дорогу не деблокируют, с нашей стороны будут приняты крайние меры, о которых мы пока не хотим говорить публично», — пригрозил Владимир Григорян.
Отметим, что вчерашнее обращение Араика Арутюняна было оперативно растиражировано российской прессой, в том числе официальными СМИ. Более того, информационное агентство ТАСС обозначило статус Арутюняна, как «президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики». Любопытно, что всего несколько дней назад официальный представитель МИД России Мария Захарова публично отметила некорректность данной формулировки.
Такое впечатление, что МИД РФ и ТАСС обиделись друг на друга и перестали общаться.
В целом же, нетрудно предположить, что армянские сепаратисты в Карабахе используют все ресурсы, чтобы попытаться оказать максимальное воздействие на международное общественное мнение.
На данный момент нет исчерпывающей информации о том, что именно предпримут сепаратисты в случае, если их привычная мантра о «полной блокаде и мучительных страданиях» армянского населения Карабаха не помогут открыть Лачинскую дорогу. В этой связи следует учитывать, что в настоящее время в Карабахе находятся 10-12 тысяч армянских боевиков, пользующихся защитой российского миротворческого контингента.
Кстати, сегодня азербайджанские медиаресурсы опубликовали очередное видео, на котором незаконные вооруженные формирования армянских сепаратистов в сопровождении так называемых «миротворцев» укрепляют свои позиции.
Если же, угрожая «принять более жесткие действия», Арутюнян, Григорян и их покровители имеют в виду осуществление вооруженных провокаций против Азербайджанской Республики, то этот путь иначе, как самоубийственный, назвать трудно. Совсем не обязательно быть военным специалистом, чтобы понимать: в открытом бою с азербайджанской армией у армянских боевиков нет ни малейших шансов. Напомним в этой связи недавнее заявление министра обороны Закира Гасанова, отметившего, что одного армейского корпуса ВС Азербайджана будет достаточно для нейтрализации всех незаконных армянских формирований на территории Карабаха.
Что же касается непосредственно «президента» Араика Арутюняна, то, обсуждая выбор «жестких шагов», ему следует быть особенно осторожным. Ибо, всякий раз укладываясь на ночь в палатке протеста, этот господин рискует проснуться на нарах в одной из бакинских тюрем.