«Домушника» Ниямеддина надолго упрятали за решетку

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу 46-летнего Ниямеддина Алиева, жителя Масаллинского района, обвиняемого в совершении серии краж.

Как сообщает корреспондент haqqın.az, в прошлом неоднократно судимый за кражи Алиев в 2021-2022 годах «обчищал» квартиры в Наримановском районе столицы. Всего за этот период он украл денег и драгоценностей общей суммой более 100 тысяч манатов. Грабителя задержали в июне прошлого года.

В суде Алиев своей вины не отрицал, хотя утверждал, что не грабил квартиру одного из потерпевших - Эмина Бабаева.

Всего потерпевшими по уголовному делу признаны четыре человека - Г.Буньядзаде, Д.Гулиев, Х.Гасымова и Э.Бабаев. Все они потребовали наказать преступника по всей строгости закона. Особенно возмущалась Гасымова, у которой Алиев украл ряд медалей и прочих наград.

Ниямеддина Алиева приговорили к 8 с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.