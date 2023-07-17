Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 21:53

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR совместно с мировым энергетическим гигантом «Бритиш петролеум» (BP) подали заявку на участие в тендере на разработку двух газовых месторождений, расположенных в средиземноморских водах Израиля. Об этом сообщается в эксклюзивной информации британского информационного агентства Reuters. Согласно информации, SOCAR и BP намерены разрабатывать эти месторождения в форме консорциума с израильской компанией NewMed Energy.

Четырьмя месяцами ранее, чтобы получить потенциальный доступ к израильскому энергетическому сектору, BP и базирующийся в Абу-Даби нефтяной гигант Adnoc изъявили желание купить за 2 миллиарда долларов 50 процентов акций NewMed Energy. Как сообщает Reuters, на фоне усилий Евросоюза, который после российского вторжения в Украину энергично ищет альтернативных поставщиков голубого топлива, богатая газом акватория Средиземного моря между Египтом, Израилем, Кипром и Ливаном в последнее время привлекает внимание ряда ведущих мировых энергетических компаний. В этой связи важно уточнить, что компания NewMed является основным акционером гигантского израильского морского месторождения «Левиафан», которым управляет крупнейшая в США интегрированная энергетическая компания Chevron Corporation. Ежегодно добываемые на «Левиафане» 12 миллиардов кубометров газа поставляются в Израиль, Египет и Иорданию.