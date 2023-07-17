SOCAR вместе с BP вторглись на рынок Израиля главное на этот час
Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR совместно с мировым энергетическим гигантом «Бритиш петролеум» (BP) подали заявку на участие в тендере на разработку двух газовых месторождений, расположенных в средиземноморских водах Израиля.
Об этом сообщается в эксклюзивной информации британского информационного агентства Reuters.
Согласно информации, SOCAR и BP намерены разрабатывать эти месторождения в форме консорциума с израильской компанией NewMed Energy.
Четырьмя месяцами ранее, чтобы получить потенциальный доступ к израильскому энергетическому сектору, BP и базирующийся в Абу-Даби нефтяной гигант Adnoc изъявили желание купить за 2 миллиарда долларов 50 процентов акций NewMed Energy.
Как сообщает Reuters, на фоне усилий Евросоюза, который после российского вторжения в Украину энергично ищет альтернативных поставщиков голубого топлива, богатая газом акватория Средиземного моря между Египтом, Израилем, Кипром и Ливаном в последнее время привлекает внимание ряда ведущих мировых энергетических компаний.
В этой связи важно уточнить, что компания NewMed является основным акционером гигантского израильского морского месторождения «Левиафан», которым управляет крупнейшая в США интегрированная энергетическая компания Chevron Corporation. Ежегодно добываемые на «Левиафане» 12 миллиардов кубометров газа поставляются в Израиль, Египет и Иорданию.
Как сообщают источники Reuters, совместная заявка, поданная NewMed, BP и Socar, касается блоков, расположенных в непосредственной близости от месторождений «Левиафан» и «Тамар».
Как BP, так и представители SOCAR отказались комментировать эту новость. Что же касается израильтян, то в нормативной документации NewMed подтверждено, что компания подала заявку в рамках консорциума с «международными компаниями».
Министерство энергетики Израиля также отказалось комментировать информацию об участии азербайджанской компании и BP в тендере на разработку двух морских газовых месторождений в Средиземном море, ограничившись сообщением, что на участие в тендере, итоги которого должны быть объявлены ближе к концу года, подали заявки четыре консорциума, в состав которых входят девять разных компаний.