Зеленский готов на переговоры, но не с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что война в конце концов закончится дипломатией. Но он подчеркнул, что не готов говорить с российским президентом Владимиром Путиным.

"Все были готовы воспринимать, что окончание войны должно быть при уважении нашего суверенитета, но все равно в формате дипломатии. А тогда мы зашли в Бучу и нашли массовые захоронения.

Кто готов говорить с этим маньяком? Тогда мы сказали, придет время, и война все равно закончится дипломатично, но с этим человеком говорить (не будем), извините, но у него руки по локоть в крови, ему все равно", – сказал Зеленский в интервью африканским СМИ.

Президент напомнил, что Россия все время заявляет о якобы готовности к переговорам, но при этом захватывает Запорожскую АЭС и атакует энергетическую инфраструктуру Украины.

"Нас отключили зимой от света. Блэкаута на этом континенте не было за 100 лет. Последний блэкаут был при Гитлере. Он (Путин) делает то же, что Гитлер. Пути захвата Украины были те же, что и у фашистской Германии. Он сделал все то же, только Киев не взял", - добавил глава государства.

Зеленский отметил африканским СМИ, что при деоккупации украинских городов и сел обнаруживаются массовые захоронения замученных украинцев. После этого, отметил он, стран, которые хотели бы склонить Украину к переговорам с Россией, становится все меньше и меньше.

"Потому что все меньше и меньше людей верили в то, что он (Путин) президент, а все больше осознавали, что он просто садист. Сейчас зерновая инициатива. Где в этом коридоре войско? Там зерно. Оно едет в Украину? Нет. От этого зависит, будет ли голод в ваших государствах? Да. Зачем он блокирует? Он фашист", - заявил Зеленский.