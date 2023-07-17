ЕС работает над налаживанием диалога Ханкенди-Баку главное на этот час
Диалог между Ханкенди и Баку разрешит проблемы и поможет "решить нынешнюю ситуацию", заявил спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар.
"Необходимо возобновить контакты между армянами и азербайджанцами, что должно произойти благодаря открытию транспортного сообщения между Арменией и Азербайджаном, затем доставка гуманитарного груза в Ханкенди из Агдама в дополнение к доставкам из Армении",- отметил он.
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