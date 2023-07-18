Министр обороны Великобритании назвал Россию «хрупкой»

Россия является "гораздо более хрупкой", чем желают признать в Москвве, и победа Украины в войне является вполне возможной. Такое мнение на конференции Института глобальных изменений Тони Блэра в Лондоне озвучил Бен Уоллес, который покидает пост министра обороны Великобритании.

"Я считаю, что (войну в Украине) можно выиграть. Я считаю, что Россия гораздо более хрупкая, чем хотят признать россияне... Раскол в иерархии российской армии вполне реален, количество потерь ужасное", – отметил он.

Североатлантический альянс, по мнению Уоллеса, все же продемонстрировал свою способность сдерживать Россию от нападения.

"Все более агрессивный президент Путин с его постоянными угрозами красными линиями, которые потом обычно тают, не решался приближаться к НАТО. Россия очень, очень осторожно относилась к территории НАТО. Мы не видели нападений на такие территории, как Эстония или Латвия. Они были абсолютно внимательны к НАТО. Они были очень, очень осторожны, чтобы убедиться, что они не провоцируют. Можно утверждать, что альянс сам по себе функционирует. Сдерживающий фактор статьи 45 (часть Устава НАТО, которая допускает "срочные военные действия", если государствам-членам угрожает опасность) выполняет функции", – сказал он.

В то же время он признал, что альянс переживал годы стагнации, и война в Украине "оживила" его.

"После 1991 года НАТО просто пребывала в застое... Большая часть населения Европы была бы удивлена тому, что НАТО является ядерным альянсом. Они просто забыли об этом говорить", – отметил Уоллес.