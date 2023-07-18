Владельцем Danone в России стал племянник Кадырова
Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова возглавил национализированный в России Danone (французская продовольственная компания, известный производитель молочных продуктов и других продуктов питания), сообщает издание The Bell.
32-летний Якуб Закриев (сын сестры Рамзана Кадырова Зарган) стал гендиректором ООО «Данон Россия» после передачи компании во временное управление Росимуществу (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом).
Закриев был мэром Грозного с 2018 по 2020 годы, а сейчас возглавляет Минсельхоз Чечни.