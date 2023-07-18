Убивший 10 лет назад человека в России Кязымов предстанет перед судом

1 апреля 2013 года в российском Волгограде был убит гражданин России Равиль Абдулов. Местные следователи провели расследование, следы вели к гражданину Азербайджана Назиму Кязымову. Выяснилось, что Кязымов находится на территории Азербайджана, в связи с чем российские следователи направили запрос в Геранбойскую районную прокуратуру посредством Генпрокуратуры Азербайджана.

Кязымов был задержан. В ходе следствия появились основательные подозрения в том, что задержанный зарезал Абдулова из-за ревности к женщине.

Кязымову предъявлено обвинение в умышленном убийстве, материалы по уголовному делу направлены в Гянджинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.