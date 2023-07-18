Глава Пентагона: Украина добивается прогресса, а Россия проигрывает

Сейчас мы все мы видим, как Украина добивается прогресса, а Россия проигрывает, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции.

«Потери России продолжают расти. Украинский народ проявил выдающееся мужество, сражаясь за свою страну. Сегодня мы подтвердили свою приверженность поддержке Украины во время ее решающего контрнаступления и в долгосрочной перспективе, и сейчас не время сбавлять обороты», - сказал Остин.

Он отметил, что по итогам сегодняшнего заседания Виртуальной контактной группы по обороне Украины были обсуждены текущие потребности Украины, в том числе ее острая необходимость в боеприпасах: «Мы также обсудили планы по наращиванию производства как на национальном, так и на многонациональном уровнях в рамках важной инициативы Европейского союза по производству большего количества боеприпасов».