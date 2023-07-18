Сегодня в Андорре стартовал чемпионат Европы по баскетболу в дивизионе «С» среди девушек (U-16).

Сборная Азербайджана в стартовом матче играла с хозяйками турнира и одержала уверенную победу со счетом 64:50.

Завтра наша команда, руководимая турецким специалистом Эвреном Алкая, сыграет с Молдовой, а 20 июля – с Албанией. Сегодня Албания разгромила Молдову со счетом 91:44.

Все эти команды выступают в группе «B». Две лучшие сборные выйдут в полуфинал. В группе «А» соревнуются Мальта, Грузия, Гибралтар и Армения.