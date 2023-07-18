Экс-сотрудник Путина заявил о его растущей неадекватности

Президент России Владимир Путин теряет уверенность в себе, будучи встревоженным из-за ситуации на передовой и внутри самой России, утверждает бывший спичрайтер российского президента, оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов.

По словам Галлямова, удар по Крымскому мосту стал одним из последних потрясений главы Кремля. Сейчас Путин «по уши погрузился в религию и надеется, что ему это поможет».

«Путин теряет уверенность в себе, он растерян, становится все менее адекватным. Совершенно очевидно, что у него повысился градус религиозности. Теперь он даже на фронт приезжает с иконами», – добавил он.