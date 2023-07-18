Минюст Грузии о возможности освобождения Саакашвили

Возможности освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили от отбывания наказания или предоставить ему отсрочку на нынешнем этапе нет. Об этом заявил министр юстиции Рати Брегадзе в интервью грузинскому Первому каналу.

"На данном этапе в рамках нашей компетенции нет какой-либо возможности ни освобождения от отбывания наказания этого человека (Саакашвили), ни отсрочки наказания", - сказал Брегадзе, отвечая на вопрос, можно ли обменять Саакашвили на какого-либо разыскиваемого Грузией на Украине преступника.

Брегадзе ответил утвердительно на вопрос, значит ли это, что власти Грузии исключают возможность какого-либо альтернативного способа отбывания экс-президентом наказания в Украине, например, под гарантии Киева.

Напомним, что М.Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. В октябре 2021 года Саакашвили прибыл в Грузию, но был задержан. В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья он был доставлен в одну из частных больниц Тбилиси.