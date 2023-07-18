Россия направила самолеты в Турцию

Два самолета-амфибии МЧС России вылетели в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров, сообщили в пресс-службе ведомства.

"По указанию президента Российской Федерации и в соответствии с запросом турецкой стороны два самолета-амфибии российского чрезвычайного ведомства вылетели с аэропорта Платов в Ростове-на-Дону в города Мугла и Измир Турецкой Республики для тушения крупных лесных пожаров", - говорится в сообщении.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган уточнял, что лесные пожары охватили пять точек в провинциях Мугла, Мерсин и Чанаккале, большая часть взята под контроль.