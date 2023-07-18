Ульвия Худиева, собкор, Гусейн Магеррамов (Фото) 00:45

В бакинском поселке Говсаны сточные воды сбрасывают прямо в акваторию общественного пляжа. Самое печальное, что ничего экстраординарного в этом гигиеническом и экологическом безобразии нет, поскольку для Баку подобная ситуация, к сожалению, не редкость. А потому еще больше нас поразили сотни отдыхающих, которых это, мягко говоря, сомнительная атмосфера не только не отталкивает, но даже не смущает. Первое, что бросается в глаза при посещении пляжа Говсаны - это крайне неприятный резкий запах. Побережье, над которым зудят тучи насекомых, усеяно бытовыми отходами, остатками фруктов и овощей.

Платная часть пляжа огорожена забором, вход на ее территорию стоит 10 манатов с человека, а чай и «базовые» угощения увеличивают эту сумму до 25-30 манатов. Неудивительно, что мы насчитали всего двух желающих платить за желание просто искупаться в море. Как нам объяснил сотрудник платной «секции», за чистотой на этом участке пляжа внимательно следят, его регулярно вычищают от мусора и прибиваемых к берегу водорослей. Понятно, что на бесплатном участке пляжа о таком сервисе можно только мечтать, хотя за парковку, лежаки и зонты здесь тоже берут деньги. Прямо у входа на пляж нечистоты на глазах загорающих стекают непосредственно в море по открытому каналу, забитому всему видами мусора - от автомобильных шин и полиэтиленовых пакетов до пищевых отходов и навоза. Здесь же мы стали свидетелями сюрреалистической сцены, когда одна из отдыхающих на пляже женщин выбросила мусор в канал, после чего спокойно пошла… купаться в море.

Один из пляжников рассказал нам на условиях анонимности, что забитый нечистотами канал проходит через сотни домов Говсанов и в какой-то степени «заменяет» отсутствующую в поселке систему канализации. Сюда же сбрасывают и мусор. Наличие навоза отдыхающий объяснил тем, что некоторые жители приводят на пляж рогатый скот, поскольку пастись животным больше негде. К тому же они охотно питаются остатками еды, которыми усеяно все побережье. «Да, здесь грязно, - согласился с нами загорающий мужчина в широкополой шляпе. - Но от этого еще никто не умирал». Как сообщили haqqin.az в Министерстве экологии и природных ресурсов, на основании фактов, указанных нашим изданием, ведется расследование. Его результаты будут объявлены позже. В ОАО «Азерсу» на наши вопросы не ответили.

В муниципалитете Говсанов нам также ничего не сказали, ссылаясь на отсутствие его главы Эльбруса Халилова. В свою очередь, Республиканский центр гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения утверждает, что, согласно результатам лабораторных исследований, физико-химические и бактериологические показатели морской воды на бакинских пляжах в Бузовнах, Загульбе, Мардакянах, Шувеланах, Новханах, Горадиле, Нардаране, Бильгя и Пиршагах соответствуют норме. В то ж время был проведен мониторинг качества морской воды на территории санитарно-защитных зон пляжей Ших Сабаильского района, Сахиль Гарадагского района, Говсаны Сураханского района, Тюрканы Хазарского района, на пляжах Сумгаита и северной прибрежной зоны республики (Ялама, Набрань, Истису и поселок Сеидли), а также на пляжных участках южного региона (Ленкоранский и Астаринский районы). На основании анализов проб морской воды, взятых для лабораторного исследования, установлено, что интенсивное загрязнение моря сточными водами, сбрасываемыми в санитарно-защитные зоны, продолжается, и показатели микробиологического загрязнения морской воды на этих пляжах не соответствуют требованиям действующих нормативов.