Зеленский о западных деталях в иранских дронах

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении прокомментировал факты обнаружения в иранских дронах Shahed, которыми Россия атакует украинские города, деталей западного производства. Он призвал мировое сообщество максимально ограничить торговлю с Россией.

Зеленский заявил, что Украина будет использовать в качестве аргумента каждый факт использования компонентов из стран свободного мира для производства оружия российских войск, в частности, ракет и ударных дронов Shahed.

"Каждый такой факт будет нашим аргументом, что имеющихся санкций, давления против России недостаточно. Мир должен настолько ограничить торговые отношения с государством-террористом, чтобы ни одного компонента из свободного мира нельзя было использовать для террора", – подчеркнул украинский президент.