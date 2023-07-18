Как сообщает из зала суда haqqın.az, Ватолина похитила из квартиры Шахверди драгоценности на общую сумму 54 тысячи манатов.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился суд над 42-летней жительницей Баку Ириной Александровной Ватолиной, обвиняемой в краже драгоценностей из дома Камиля Шахверди - бывшего директора телеканала Space и зятя народного артиста СССР Рашида Бейбутова.

В суде Ватолина свою вину не признала. Правда, подсудимая подтвердила, что периодически выносила из дома Шахверди кое-какие вещи, но при этом настаивала, что это были дешевая бижутерия и другие «ненужные предметы», которые к тому же она не собиралась присваивать, а брала на время, чтобы поносить и вернуть на место.

Однако показания обвиняемой были опровергнуты как потерпевшим и свидетелями, так и экспертами.

Камиль Шахверди рассказал на суде, что Ватолина довольно долго служила в его семье домработницей. Драгоценности из дома Шахверди она выносила частями, выходя погулять с собакой или выбрасывая мусор.

Когда Шахверди догадался, что Ватолина его обкрадывает, и попросил ее вернуть похищенное, домработница все отрицала, утверждая, что ни одной ценной вещи из дома не вынесла.

Завершая показания, Камиль Шахверди указал, что большая часть вещей, украденных Ватолиной, досталась семье в наследство от великого азербайджанского певца Рашида Бейбутова, и что похищенные драгоценности имели для его семьи, прежде всего, огромную духовную ценность.

По решению суда Ирина Ватолина была приговорена к 5 годам лишения свободы.