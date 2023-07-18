Московский ОМОН на матче «Спартак» - «Нефтчи» Есть задержанные; фото, видео
Контрольный матч между московским «Спартаком» и бакинским «Нефтчи», который состоялся во вторник на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев, прерывался во втором тайме.
Причина заключалась в том, что фанатская трибуна «Спартака» устроила пиротехническое шоу. Главный тренер москвичей Гильермо Абаскаль призвал команду покинуть поле и сам ушел в подтрибунное помещение. Красно-белые вернулись, когда дым рассеялся.
К стадиону «Открытие Банк Арена» был направлен ОМОН. Силовики заблокировали выходы со стадиона в ожидании фанатов, использовавших пиротехнику.
Всего игру посетили около 20 тысяч человек. Правоохранители стали выпускать со стадиона фанатов через 30 минут после окончания матча. Ряд болельщиков был задержан.