Контрольный матч между московским «Спартаком» и бакинским «Нефтчи», который состоялся во вторник на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев, прерывался во втором тайме.

Причина заключалась в том, что фанатская трибуна «Спартака» устроила пиротехническое шоу. Главный тренер москвичей Гильермо Абаскаль призвал команду покинуть поле и сам ушел в подтрибунное помещение. Красно-белые вернулись, когда дым рассеялся.